Экс-директор полигона «Красный Бор» оштрафован на 7,8 млн рублей за мошенничество

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по делу экс-гендиректора полигона «Красный Бор» в Тосненском районе Сергея Мацукова и руководителя «Экоградстрой» Андрея Градобоева.

Следствие установило, что в 2014 году Мацуков и Градобоев подделали документы о капитальном ремонте гидротехнических сооружений. Невыполненные работы были оплачены в полной мере из бюджета.

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Эти деньги сняли наличными с расчетного счета и распределили между мошенниками. Решением суда, каждому были назначены штрафы в миллион рублей, от уплаты которых их освободили в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. Также в пользу комитета по охране окружающей среды Санкт-Петербурга взыскано 7 миллионов 807 тысяч рублей.