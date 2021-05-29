На восьми федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 29 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 17, 19, 78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации покрытия.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 514, 516 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт обочин.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 47-65 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 128-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП Брусничное км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборгу №1 км 4-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка наносного грунта от бордюрного камня;

км 141-150 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформации а/б покрытия;

подъезд к г. Выборгу №2 км 0-1 ограничение скорости движения в оба направления с 00:00 до 06:00, уборка наносного грунта от бордюрного камня.

А-181 «Выборг – Светогорск»:

км 36-39 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

км 0-5 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, устранение размывов обочины;

км 95-110 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы мехспособом.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):