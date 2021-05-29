В РПЦ откажутся от благословения оружия

Благословлять христиан на исполнение воинского долга, но не благословлять оружие – постулат, принятый на пленуме Межсоборного присутствия РПЦ в Москве.

Документ «О благословении православных христиан на исполнение воинского долга» был подготовлен комиссией по вопросам богословия Межсоборного присутствия по поручению его президиума от 2017 года и представлен на широкое обсуждение на общецерковных ресурсах в интернете.

В рассмотренном документе подчеркивается, что Церковь преподает благословение человеку – воину, на исполнение своего воинского долга. Конечно, этот долг предполагает использование различного вида оружия. Однако отдельного благословения самого оружия совершаться не будет.

Теперь документ направят на обсуждение Архиерейского собора, где он может быть принят, отправлен на доработку или отклонен.