С участка во Всеволожском районе украли мотоцикл и технику

По информации ivbg.ru, 28 мая в полицию Всеволожского района обратился 48-летний начальник лаборатории одной из фирм Санкт-Петербурга.
Вам будет интересно
Видео невероятного накала от очевидцев – в центре Санкт-Питера пара поссорилась так сильно, что их не выдержал даже балкон. По предварительным...
29.05.2021 158
У мужчины украли черный мотоцикл Kaio 2020 года выпуска, газонокосилку Stihl и ручную автомойку Bosch из сарая в садоводстве Электроприбор во Всеволожском районе. Материальный ущерб составил 170 тысяч рублей.
При этом воры сорвали замок на двери постройки, а также сняли стекло окна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.