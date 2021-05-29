С участка во Всеволожском районе украли мотоцикл и технику

По информации ivbg.ru, 28 мая в полицию Всеволожского района обратился 48-летний начальник лаборатории одной из фирм Санкт-Петербурга.

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У мужчины украли черный мотоцикл Kaio 2020 года выпуска, газонокосилку Stihl и ручную автомойку Bosch из сарая в садоводстве Электроприбор во Всеволожском районе. Материальный ущерб составил 170 тысяч рублей.

При этом воры сорвали замок на двери постройки, а также сняли стекло окна. Обстоятельства происшествия устанавливаются.