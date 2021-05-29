Россиян ждут длинные выходные в июне. Но не всех

В 2021 году 12 июня (День России) выпадает на субботу. С этим связан нюанс переноса выходного для пятидневной и шестидневной рабочей недели.

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Для пятидневной рабочей недели 12 июня (суббота) является праздничным днем. А 13 июня – воскресенье, то есть выходной. С субботы праздник переносится на понедельник, 14 июня.

Если речь идет о шестидневной рабочей недели, то в этом случае переноса нет. Ведь День России выпадает на рабочий день. Соответственно, при данном графике 12 июня (суббота) является праздничным днем, а 13 июня (воскресенье) – выходным. Рабочая неделя начинается с 14 июня.

Также, согласно ст. 95 ТК РФ, пятница, 11 июня, для этих двух видов графиков является предпраздничным, сокращенным рабочим днем.