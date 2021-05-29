Сергей Петров поздравил сотрудников «ФосАгро» с профессиональным праздником

Депутат Государственной Думы Сергей Петров поздравил сотрудников «ФосАгро» с Днем работников химической и нефтехимической промышленности.

«От души поздравляю вас с профессиональным праздником работников химической и нефтехимической промышленности! Вы работаете на предприятии с мировым именем», – заявил Сергей Петров

Депутат напомнил, что каждая третья форма сырья, вносимого на поля России, производится на площадках «ФосАгро». Это стало возможным благодаря динамичному развитию производства в Волховском районе и современным технологиям.

«Завод вносит свой вклад в формирование благоприятного инвестиционного климата в регионе, и в этом огромная ваша заслуга», – отметил Сергей Петров

«ФосАгро» активно участвует в жизни Волховского района, возводя социально значимые и спортивные объекты, способствуя профессиональной ориентации учащихся и повышению уровня образования.

«В этот день хочется пожелать вам успешного продолжения масштабных проектов и личного счастья! Здоровья вам, вашим семьям и детям, тепла и удачи!», – поздравил Сергей Петров

Депутат подарил лучшим работникам «ФосАгро» часы в подарочной упаковке. А от имени Волховского района будут переданы грамоты и дипломы.