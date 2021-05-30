Неизвестные проломили череп военному пенсионеру в Приозерске

Жителя Мурманской области госпитализировали в тяжёлом состоянии.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратились прохожие. По словам заявителей, у дома № 7А по улице Гоголя в городе Приозерске сидит мужчина весь в крови. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Медики диагностировали у мужчины закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, множественные раны головы и лица, переломом костей черепа и колото-резаные раны брюшной полости.

Позднее выяснилось, что 43-летний пострадавший житель Мурманской области, военный пенсионер. С его слов во время конфликта с неизвестными агрессорами ему нанесли несколько ударов по голове и груди.

Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия.