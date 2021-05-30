В Ленобласти специалисты начали обработку от борщевика Сосновского

Ядовитый и опасный сорняк мешает и аграриям, и обычным жителям.
По информации пресс-службы Управления ветеринарии Ленинградской области, в регионе начался сезон роста борщевика Сосновского.
Специалисты обрабатывают поля, парки и другие места роста растения, чтобы оно не мешало людям.
Отмечается, что полномасштабная борьба с борщевиком уже началась в Волховском, Киришском, Кировском, Тосненском и Всеволожском районах.
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24.05.2021 618