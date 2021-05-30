Сергей Бебенин принял участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия»

Автор: Александр Селиванов
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Председатель Законодательного собрания проголосовал утром на своем участке.

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Источник: ivbg.ru

Спикер регионального парламента проголосовал в Подпорожском культурно-досуговом комплексе.

Стоит отметить, что в предварительном голосовании «Единой России» участвуют 184 кандидата в Законодательное собрание области и 29 — в Государственную Думу.

Среди кандидатов есть люди только пришедшие в политику и уже опытные депутаты.

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30.05.2021 60
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