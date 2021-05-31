В Санкт-Петербурге девушка бросалась под колеса автомобилей — видео

Автор: Александр Селиванов
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Экстремалка могла устроить подобное для ролика в Тик-Токе.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, днем 30 мая на площади Восстания неадекватная девушка бросалась под колеса автомобилей.

Отмечается, что свой трюк экстремалка повторила несколько раз и к счастью не пострадала.

Интернет-пользователи предположили, что девушка могла устроить подобное для ролика в Тик-Токе или, чтобы испытать судьбу.

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20.05.2021 1515
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