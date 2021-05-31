Мигранты «помогли» жителю Санкт-Петербурга вынести его вещи — видео

Мужчин задержали сотрудники полиции.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, двое выходцев из Средней Азии решили забрать себе вещи петербуржца.
Отмечается, что мужчина переносил свои вещи из автомобиля в парадную, где работали дворники, которые и присвоили себе пакеты, пока петербуржец не видит.
Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции. Личные вещи уже вернули хозяину.
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25.05.2021 270