Мигранты «помогли» жителю Санкт-Петербурга вынести его вещи — видео

Автор: Александр Селиванов
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Мужчин задержали сотрудники полиции.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, двое выходцев из Средней Азии решили забрать себе вещи петербуржца.

Отмечается, что мужчина переносил свои вещи из автомобиля в парадную, где работали дворники, которые и присвоили себе пакеты, пока петербуржец не видит.

Злоумышленники задержаны сотрудниками полиции. Личные вещи уже вернули хозяину.

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25.05.2021 270
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