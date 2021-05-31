На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 31 мая

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 31 мая при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия):

км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 40+500 ограничение скорости движения в сторону области с 08:00 до 19:00, устранение деформаций покрытия;

км 47,48,49 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

М-10 «Россия» (Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург):

км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное — полукольцо» (Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора):

км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

км 525,527,480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформации обочины.

А-181 «Скандинавия» (Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой):

км 128-203 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг №1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП «Брусничное» км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к г. Выборг № 1 км 0-6 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия;

подъезд к г. Выборг № 2 км 0-8 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

км 40-42 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

км 16-17 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, засыпка промоин;

км 80-100 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

км 112+120 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ликвидация деформаций покрытия.

А-121 «Сортавала» (Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»):

км 0-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

км 0-37, ТрР км 10, 15, 27, 33 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, ремонт СБО;

км 37-78 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, очистка от пыли и грязи;

км 37-41 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

км 0-12 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

км 44-76 (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки.

Р-23 (Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Республикой Белоруссия):