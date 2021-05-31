Труп киевлянина в петле нашли возле заброшенной деревни в Кировском районе

Автор: Сергей Агутин
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Как сообщал ivbg.ru, 30 мая в полицию Кировского района сообщили о трупе в петле возле заброшенной деревни Лодва.  

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26.05.2021 865

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело мужчины. Рядом стоял автомобиль УАЗ «Патриот» зеленого цвета. Личность мужчины установлена – им оказался 46-летний уроженец Киева, проживавший в Санкт-Петербурге.

Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливает судмедэкспертиза.

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