Труп киевлянина в петле нашли возле заброшенной деревни в Кировском районе

Как сообщал ivbg.ru, 30 мая в полицию Кировского района сообщили о трупе в петле возле заброшенной деревни Лодва.

Вам будет интересно Видео: мужчина бьет в лицо лежащего мальчика на детской площадке в Сиверском В паблике «ДТП и ЧП | Ленинградская область Он-Лайн» сообщают: 25 мая около 20:00 в полицию Гатчинского района сообщили о том,... 26.05.2021 865

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили тело мужчины. Рядом стоял автомобиль УАЗ «Патриот» зеленого цвета. Личность мужчины установлена – им оказался 46-летний уроженец Киева, проживавший в Санкт-Петербурге.

Причины и обстоятельства смерти мужчины устанавливает судмедэкспертиза.