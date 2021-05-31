В Волховском районе обнаружили останки солдата — видео

Останки человека были обнаружены в поле между населенными пунктами Заречье и Черноручье в Волховском районе Ленобласти. Организована доследственная проверка.

По предварительным данным, они принадлежат бойцу, погибшему во время Великой Отечественной войны. Для установления возраста, пола погибшего и причины смерти назначены судебные медико-криминалистические экспертизы. По их результатам примут процессуальное решение, сообщает следком Ленобласти.

Ранее в Ленобласти захоронили останки 1386 военнослужащих Красной армии. Поисковикам удалось полностью установить имена 33 погибших. Еще семь имен восстановлены частично.