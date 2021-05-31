В память о легендарном «блокадном» матче на Крестовском острове юношеские команды сыграли матч на стадионе «Динамо», а также провели траурный митинг, в котором приняло участие правительство 47 региона.

В Санкт-Петербурге на Крестовском острове прошли памятные мероприятия в честь 79-й годовщины легендарного «блокадного» футбольного матча. Футбол в блокадном Ленинграде прошел в 1942 году между командой ленинградского «Динамо» и командой Н-ского (Металлического) завода со счетом 6:0.

В память о легендарном «блокадном» матче на Крестовском острове юношеские команды сыграли матч на стадионе «Динамо», а также провели траурный митинг, в котором приняло участие правительство 47 региона. Владимир Цой, зампред правительства Ленобласти отметил, что Ленобласть всегда поддерживала инициативу Санкт-Петербурга о проведении памятного матча.

«Дело не в административных границах, а в сохранении традиции, почтении памяти тех героев, что смогли сыграть в футбол 31 мая 1942 года», — Владимир Цой, заместитель председателя правительства Ленинградской области

Сборная правительства Ленобласти также проведет матч с членами Правительства Санкт-Петербурга.