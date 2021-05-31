Сергей Перминов принял участие в конференции с парламентариями стран Балтики

Сенатор, член Комитета Совета Федерации по Регламенту и организации парламентской деятельности Сергей Перминов 31 мая по видеоконференцсвязи поучаствовал в заседании Постоянного комитета Парламентской конференции стран Балтийского моря (далее – ПКБМ).

Председатель ПКБМ в 2020-2021 годах Пири Ниеми (Королевство Швеция) сообщил об отмене очной 30-й Конференции в Стокгольме из-за пандемии COVID-19 и предложил провести Парламентский молодежный форум Балтийского моря 28 августа с более чем 100 участниками. Также было принято решение организовать очную 31-ю Конференцию в Стокгольме в июне 2022 года.

Затем были рассмотрены ротация председательства в ПКБМ, предложения в программу и резолюцию в рамках подготовки Конференции 30 августа, основными темами которой будут политическое взаимодействия в регионе с акцентом на молодежь и гражданское общество, борьба с дезинформацией, защита СМИ и свободы слова.

Также на конференции обсудили вопрос выхода стран из пандемии COVID-19, адаптацию к демографии и вызовам модели социального обеспечения, климатические изменения и многие другие вопросы.

ПКБМ – это международная парламентская конференция. Ее цель – развитие сотрудничества между национальными и региональными парламентами региона Балтийского моря. Постоянные участники конференции: Российская Федерация, Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония.

Россия приняла активное участие в реализации резолюций ПКБМ. В 2020-2021 годах при российском участии проводилась работа в рамках положений резолюции ПКБМ от 24 августа 2020 года.