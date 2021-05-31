С помощью мобильной вакцинации в садоводствах Ленобласти привились 40 дачников

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга
Фото: Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга

Первый мобильный пункт вакцинации завершил свою работу на минувших выходных в садоводствах Ленобласти.

Первая мобильная вакцинация дачников прошла в минувшие выходные в садоводствах Ленобласти. Прививки от коронавируса в СНТ «Дружба» Кировского района сделали 40 человек. Вакцинацию осуществляли медицинские специалисты из 94 поликлиник Невского района.

В Комитете по здравоохранению Петербурга отмечают, что практика выездной вакцинации в садоводствах, где уже есть медицинские пункты, будет продолжаться. Для этого председатели садоводств могут обратиться в Городской центр медицинской профилактики по номеру 246-69-09. При этом число желающих привиться должно составлять не менее 40-50 человек.

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31.05.2021 244
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