У фаворитовцев три золота, четыре серебра и три бронзы.
В Великом Новгороде подошли к концу чемпионат и первенство по тхэквондо ВТФ «Кубок Юнармии». В нём приняли участие спортсмены из Выборга — 11 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» заняли лидирующие позиции по итогам соревнований.
Борьба шла между 150 юных спортсменов в разных весовых и возрастных категориях. Выборгские спортсмены оказались лидерами в тхэквондо: золото забрали три атлета из «Фаворита» — Егор Дробышев, Андрей Филиппов и Алена Басова. Также фаворитовцы забрали четыре серебра и три бронзы.
А также наградой «За волю к победе» отметили Алёну Кабееву и Егора Топузиди.
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