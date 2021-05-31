У фаворитовцев три золота, четыре серебра и три бронзы.

В Великом Новгороде подошли к концу чемпионат и первенство по тхэквондо ВТФ «Кубок Юнармии». В нём приняли участие спортсмены из Выборга — 11 воспитанников спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» заняли лидирующие позиции по итогам соревнований.

Борьба шла между 150 юных спортсменов в разных весовых и возрастных категориях. Выборгские спортсмены оказались лидерами в тхэквондо: золото забрали три атлета из «Фаворита» — Егор Дробышев, Андрей Филиппов и Алена Басова. Также фаворитовцы забрали четыре серебра и три бронзы.

А также наградой «За волю к победе» отметили Алёну Кабееву и Егора Топузиди.