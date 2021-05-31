В Петербурге запустили первую пользовательскую сеть 5G

В понедельник, 31 мая, компания МТС запустила первую пользовательскую 5G сеть в Петербурге.

Теперь абоненты сотового оператора смогут подключаться к безлимитному и бесплатному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/c и минимальными задержками в популярных местах Петербурга. А именно в «Экспофоруме», на Дворцовой площади, на площади у «Газпром Арены», на Яхтенном мосту, в технопарке «Ленполиграфмаш», в Ботаническом саду, Итальянской улице, на площади Искусств и у офиса МТС на Малой Монетной улице.

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Также 5G будет доступен в Кронштадте в сквере у Музея истории города, в Летнем саду, на улице Восстания, Посадской, на проспекте Ленина и в Кронштадтском хлебозаводе.