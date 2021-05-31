В конкурсе могут участвовать ленинградцы от 18 до 35 лет — они должны быть автором проекта, направленного на решение социально значимых региональных вопросов.

В Ленобласти стартует конкурс по формированию пятого созыва молодежного правительства региона. В конкурсе могут участвовать ленинградцы от 18 до 35 лет, учащиеся и выпускники профессиональных образовательных организаций, аспиранты, представители молодежных общественных организаций, молодые специалисты и другие работники организаций Ленинградской области — они должны быть автором проекта, направленного на решение социально значимых региональных вопросов.

Первый этап отбора пройдет в формате конкурса письменных работ, по итогам которого состоятся собеседования. Желающие должны зарегистрироваться на сайте АИС «Молодежь России» до 19 июня.