Россияне назвали необходимую для содержания одного ребенка месячную сумму

Более трети россиян (35%) оценивают затраты на достойное содержание ребенка в 15-30 тыс. рублей в месяц.

По мнению еще 33% россиян, эта сумма составляет от 30 до 50 тыс. рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование банка «Открытие».

Каждый пятый из опрошенных полагает, что на это ежемесячно требуется от 50 до 100 тыс. рублей, а 8% назвали сумму свыше 100 тыс. рублей.

Кроме того, 6% респондентов считают, что для достойного содержания ребенка достаточно 15 тыс. рублей в месяц — суммы, незначительно превышающей официальный прожиточный минимум.

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Банк проводил исследование с 18 по 19 мая включительно, в нем участвовали 1000 человек от 18 до 65 лет из городов с населением более 100 тыс. человек.