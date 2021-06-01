Россия с 10 июня возобновляет авиасообщение еще с восемью странами

Со 2 июня Россия возобновит регулярное авиасообщение с Великобританией — рейсы по маршруту Москва — Лондон будут летать три раза в неделю. С 10 июня возобновится авиасообщение еще с восемью странами.

Речь идет об авиасообщении между Россией и Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, с 10 июня возобновится чартерное с Албанией по маршруту Москва-Тирана один раз в неделю, пишет «Интерфакс» со ссылкой на информацию оперштаба по недопущению завоза и распространения коронавируса.

Авиасообщение будет возобновлено по такой схеме: Австрия (Москва — Вена два раза в неделю); Венгрия (Москва — Будапешт два раза в неделю); Ливан (Москва — Бейрут один раз в неделю); Люксембург (Москва — Люксембург один раз в неделю); Маврикий (Москва — Порт-Луи два раза в неделю); Марокко (Москва — Рабат два раза в неделю); Хорватия (Москва — Загреб два раза в неделю).

Россия продлила до 21 июня ограничение авиасообщения с Турцией и Танзанией из-за сложной эпидемиологической обстановки в этих странах, говорится в заметке. При этом было сохранено два рейса в неделю по направлению Москва-Стамбул и Стамбул-Москва.