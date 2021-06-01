Гатчинский дворец перешел на новый режим работы

Государственный музей-заповедник «Гатчина» с 1 июня переходит на летний режим работы.

С сегодняшнего дня Гатчинский дворец открыт ежедневно с 11.00 до 19.00, а касса работает с 10.00 до 18.00. Приоратский дворец перешел на такой же режим работы. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Добавляется, что летом каждый первый понедельник месяца будет проходить санитарный день. Соответственно, музей будет закрыт 7 июня, 5 июля и 2 августа.

Ранее мы сообщали, что музей-заповедник «Парк Монрепо» приглашает взрослых и детей на «Сиреневый день». Праздничная программа состоится в субботу, 5 июня в 13.00. Детям до 16 вход бесплатный.