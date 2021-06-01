Видео: в Петербурге задержали трех воров-альпинистов

В Петербурге полиция задержала троих мужчина, подозреваемых в серии квартирных краж. Злоумышленники проникали в дома через окна, используя альпинистское оборудование.

Как сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, сначала грабители «вели» выбранный объект, выясняли время, когда квартира пустует. Затем при помощи альпинистского оборудования они залезали в дом через окно и выносили сбережения. Банда таким образом “заработала” около 1,5 млн рублей.

Попались они на очередной краже, их задержали по “горячим следам”. У задержанных — мужчин 38, 34 и 44 — изъяли украденные вещи, альпинистское оборудование и рации.

Известно, что они уже были ранее судимы, в том числе за убийство и преступление сексуального характера. Возбуждено уголовное дело.