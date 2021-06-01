Видео: победитель праймериз «Единой России» Ольга Амельченкова поблагодарила ленинградцев за доверие

Как сообщал ivbg.ru, в результате предварительного голосования определены кандидаты от фракции «Единая Россия», которые будут бороться за место в Государственной Думе на едином дне голосования 19 сентября.
Список возглавила председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Амельченкова, получив 171396 голосов избирателей. Это 79,02% от общего количества проголосовавших.
«Благодарю каждого за такое доверие! Благодарю проект «Политстартап» за полученные знания! И благодарю любимую команду #ВолонтерыПобеды со всей страны и даже со всего мира, которые были рядом и помогали, несмотря на расстояния!», – написала Ольга Амельченкова в социальной сети