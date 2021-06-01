Прокурор Ленобласти Борис Марков лично посетил с проверкой лагерь «Факел+» в Приозерском районе.

В Ленобласти близится начало летнего оздоровительного сезона, а значит скоро свои двери для детей откроют лагеря детского отдыха. Надзорные органы проверили на территории региона 48 оздоровительных лагерей детского отдыха. Прокурор Ленобласти Борис Марков лично посетил с проверкой лагерь «Факел+» в Приозерском районе.

В ходе проверки осмотрели готовность лагеря по всем аспектам: по безопасности, приему пищи, отдыху, а также была протестирована работа спасателей и пожарных. В лагерь приезжают 350 детей за один поток, примерно 70% возвращаются сюда снова.

До начала смен были устранены все выявленные нарушения безопасности.