В детских лагерях Выборгского района прошли противопожарные учения

Уже 1 июня в Выборгском районе начинается летняя оздоровительная кампания. Три ДОЛ автономного учреждения «Детские оздоровительные лагеря Выборгского района» готовы принять детей.

В «Зеленом острове» первая смена заступает 8 июня. Предполагается принять 75 человек – 3/4 от обычного количества. Последние приготовления и противопожарные учения прошли 31 мая.

Вам будет интересно Уже 29 детских лагерей подключились к федеральной программе по возврату средств Размер возмещения может составить до 50% стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей. Программа детского туристического кешбэка, в рамках которой... 31.05.2021 32

Их провели сотрудники 52 и 53 пожарных частей. В лагере работали три спецмашины с экипажами, проводившими борьбу с условным возгоранием.