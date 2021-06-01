Один в Кронштадтском районе и 14 в Курортном районе. 7 пляжей в Выборгском районе не одобрены до устранения замечаний.

В Санкт-Петербурге с сегодняшнего дня открывается купальный сезон. Государственная инспекция по маломерным судам рассказала «Невским Новостям», что на учете инспекции состоит 26 пляжей в Петербурге.

Контролирующие ведомства одобрили только 15 пляжей. Один в Кронштадтском районе и 14 в Курортном районе. 7 пляжей Выборгского района не одобрены до устранения замечаний. Также на проверке находится пляж в Пушкинском районе.

С сегодняшнего дня на пляжах появятся спасательные посты, а также будут проводиться рейды в неустановленных для купания местах. Напоминаем, что купаться стоит только на официально одобренных пляжах. Водоёмы соседствующие с ними не соответствуют нормам безопасности и могут быть опасны для купания.