На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: Новости Коммунара / vk.com
Фото: Новости Коммунара / vk.com

Активисты займутся общественно полезной работой: прополка, поливка, уборка, снятие несанкционированной рекламы, а также помощь ветеранам и инвалидам.

В Гатчинском районе Ленобласти, в городе Коммунар к работе приступила первая смена молодежного трудового отряда из 23-х человек. Всего таких смен три. Возраст ребят — от 14 до 17 лет.

Активисты займутся общественно полезной работой: прополка, поливка, уборка, снятие несанкционированной рекламы, а также помощь ветеранам и инвалидам. Им предстоит уделять на работу 4 часа, с понедельника по пятницу.

Труд волонтеров будет оплачиваться согласно МРОТу, установленному в Ленобласти (12800 руб. на 2021 год).

На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда Трудовые отряды, молодежь, Коммунары, волонтеры, активистыФото: . Новости Коммунара / vk.com
На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда Трудовые отряды, молодежь, Коммунары, волонтеры, активистыФото: . Новости Коммунара / vk.com
На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда Трудовые отряды, молодежь, Коммунары, волонтеры, активистыФото: . Новости Коммунара / vk.com
На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда Трудовые отряды, молодежь, Коммунары, волонтеры, активистыФото: . Новости Коммунара / vk.com
На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда Трудовые отряды, молодежь, Коммунары, волонтеры, активистыФото: . Новости Коммунара / vk.com
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На улицы Коммунар вышла первая смена молодежного трудового отряда Трудовые отряды, молодежь, Коммунары, волонтеры, активисты
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