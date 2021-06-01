Активисты займутся общественно полезной работой: прополка, поливка, уборка, снятие несанкционированной рекламы, а также помощь ветеранам и инвалидам.

В Гатчинском районе Ленобласти, в городе Коммунар к работе приступила первая смена молодежного трудового отряда из 23-х человек. Всего таких смен три. Возраст ребят — от 14 до 17 лет.

Активисты займутся общественно полезной работой: прополка, поливка, уборка, снятие несанкционированной рекламы, а также помощь ветеранам и инвалидам. Им предстоит уделять на работу 4 часа, с понедельника по пятницу.

Труд волонтеров будет оплачиваться согласно МРОТу, установленному в Ленобласти (12800 руб. на 2021 год).

Фото: . Новости Коммунара / vk.com Фото: . Новости Коммунара / vk.com Фото: . Новости Коммунара / vk.com Фото: . Новости Коммунара / vk.com Фото: . Новости Коммунара / vk.com