«Нам есть чем гордиться»: ленинградцев приглашают показать свое любимое место

В регионе стартовал конкурс видеороликов для молодежи в возрасте от 14 до 35 лет. В ролике необходимо рассказать интересные факты о своих населенных пунктах
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо до 11 июня подготовить видеоролик продолжительностью от 30 секунд до 3 минут, опубликовать его у себя в социальных сетях «ВКонтакте» или «Инстраграм» и направить заявку по электронной почте kmplo-47@yandex.ru со ссылкой на свой пост. В теме письма важно указать «Конкурс 12 июня, фамилию, имя и отчество» автора ролика.
Подведение итогов состоится 12 июня.
Как уже ранее писал ibng.ru, Ленобласть вошла в топ-3 популярных направлений туризма на лето 2021 года. Заняв третье место в списке популярных туристических направлений, Ленинградская область обошла Московскую область и Карелию.
Как уже ранее писал ivbg.ru, драйвером индустрии туризма Ленобласти в этом году стало развитие дорожной сети, что позволило открыть 10 новых туристических маршрутов и рассредоточить миллион туристов. Одним из самых масштабных проектов и любимым маршрутом у туристов стала «Государева дорога» — это новый туристический маршрут, который объединил Тверскую, Московскую, Новгородскую и Ленобласти и познакомит гостей с историей Российского императорского дома. Также на территории региона устанавливают информационные щиты с QR-кодами, которые помогут путешественникам сориентироваться на основных туристических маршрутах.