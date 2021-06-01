«Кровавый фонтан» взбудоражил жителей Кудрово — фото

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: john doggett / Instagram
Фото: john doggett / Instagram

Причины такой аномалии неизвестны. По словам местных жителей, совсем недавно вода была нормального цвета.

Жители и пользователи соцсетей заметили «Кровавый фонтан» в Кудрово на площади Европы. Кадры с водой ярко-красного цвета стали публиковать в социальные сети. Причины такой аномалии неизвестны. По словам местных жителей, совсем недавно вода была нормального цвета.

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24.05.2021 299
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