Причины такой аномалии неизвестны. По словам местных жителей, совсем недавно вода была нормального цвета.

Жители и пользователи соцсетей заметили «Кровавый фонтан» в Кудрово на площади Европы. Кадры с водой ярко-красного цвета стали публиковать в социальные сети. Причины такой аномалии неизвестны. По словам местных жителей, совсем недавно вода была нормального цвета.