Причины такой аномалии неизвестны. По словам местных жителей, совсем недавно вода была нормального цвета.
Жители и пользователи соцсетей заметили «Кровавый фонтан» в Кудрово на площади Европы. Кадры с водой ярко-красного цвета стали публиковать в социальные сети. Причины такой аномалии неизвестны. По словам местных жителей, совсем недавно вода была нормального цвета.
Вам будет интересно
Один из участников конфликта из своего газового пистолета два раза выстрелил в воздух. По информации правоохранительных органов, мужчина пустил в ход...
24.05.2021 299