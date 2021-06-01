Итоги опроса огласят на петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Петербуржцы участвуют в опросе вице-губернатора города Ирины Потехиной, в котором она предложила ответить, как они относятся к Единому государственному экзамену. Опрос она разместила на своей странице «ВКонтакте». Так, Потехина предложила всем желающим продолжить фразу «Справедливое поступление в университет обеспечивает…».

В первом варианте говорится, что это обеспечивает ЕГЭ, во втором – ЕГЭ и олимпиады, в третьем – ЕГЭ, ВСОШ и баллы портфолио, в четвертом – ЕГЭ, но его нужно улучшить, в пятом – портфолио, которое накапливается в личном кабинете, в шестом – советская система экзаменов.

За шесть часов в опросе поучаствовали 3 500 человек. Большинство отдали предпочтение последнему варианту.