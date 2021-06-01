Дети читают стихи, чтобы привлечь внимание к бездомным животным в Ленобласти

В Ленобласти стартовал флешмоб в рамках проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили».
Чтобы принять участие в акции достаточно разместить в своем профиле в любой социальной сети небольшое стихотворение о животных с хэштегом #мывответе и отметить аккаунт управления ветеринарии @veter47lo или МФЦ @mfc.lo.
Акция проходит по инициативе управления ветеринарии.
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Напомним, что в Ленобласти можно получить без торгов землю под строительство приюта для животных. Также управление ветеринарии по Ленинградской области инициирует акцию «Мы в ответе за тех, кого приручили». Социальная кампания призывает граждан к осознанному отношению к животным.