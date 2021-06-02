Международный экономический форум стартует в Санкт-Петербурге

В рамках деловой программы пройдёт более 100 дискуссий.

В Санкт-Петербурге стартует главное экономическое событие в России. Международный экономический форум открывается в среду 2 июня и продлится до 5 июня.

Форум традиционно пройдёт в «Экспофоруме» при строгом соблюдении мер эпидемиологической безопасности.

Отмечается, что в рамках ПМЭФ пройдет более 100 дискуссий, а центральным событием форума станет выступление президента России Владимира Путина.

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Также на форуме предусмотрена традиционная культурная программа с выступление звезд. В этом году приглашенными звездами стали Диана Арбенина и симфонический оркестр итальянского театра Петруцелли.