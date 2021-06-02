Стивен Кинг назвал «Ведьму из Блэр» самым страшным хоррором в истории

Знаменитый американский писатель Стивен Кинг, создавший не одно культовое произведение в жанрах хоррор и триллер, рассказал, какой фильм ужасов для него стал самым страшным.

Как оказалось, Кингу было по-настоящему страшно, когда он увидел фильм Ведьма из Блэр: Курсовая с того света, снятый в 1999 году. Тогда, по его словам, он был в больнице под обезболивающими. Кассету с записью принес сын и сказал: Ты должен это посмотреть.

— На половине я не выдержал: Выключите это! Это слишком жутко и странно, — признался Кинг в беседе с журналистом из портала Dread Central.

Ленту Эдуардо Санчеса и Дэниэла Мирика часто вносят в рейтинги самых страшных фильмов в истории. Кино стилизовано под съемки любительской камерой. В нем рассказывается о группе студентов, приезжавших в городок Беркиттсвилль в штат Мэриленд. Они хотели снять фильм, основанный на легенде о ведьме из Блэр.