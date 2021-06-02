На девяти федеральных трассах в Ленобласти ограничено движение 2 июня

Как сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 2 июня при проведении дорожных работ будет ограничено движение на следующих участках трасс в Ленинградской области.

Р-21 «Кола»:

12-179 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

35-41 км левая сторона ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, покос травы в разделительной полосе;

40 км ограничение скорости движения в направлении Мурманска с 8:00 до 19:00, замена бордюрного камня.

М-10 «Россия»:

593-674 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-120 «Санкт-Петербургское южное – полукольцо»:

105-149 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-114 «Вологда – Тихвин»:

479-532 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков.

А-181 «Скандинавия»:

128-203 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к Выборгу №1 0-6 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к Выборгу №2 0-8 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к МАПП «Брусничное» 0-8 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

подъезд к Выборгу №2 0-1 км ограничение скорости движения в сторону Выборга с 00:00 до 24:00, ликвидация деформаций асфальтобетонного покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

40-42 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка автопавильонов и тротуаров.

А-181 «Магистральная»:

75-95 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы механизированным способом;

109-120 км ограничение скорости движения в оба направления с 13:00 до 20:00.

А-121 «Сортавала»:

0-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, уборка различных предметов и мусора;

0-37 км, тр.р. 10 км, 15 км, 27 км, 33 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;

0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, очистка проезжей части от пыли и грязи;

37-78 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, скашивание травы на обочинах и в полосе отвода механизированным способом и вручную;

0-12 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

44-76 км (старое направление) ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, нанесение дорожной разметки;

0-37 км ограничение скорости движения в оба направления с 8:00 до 20:00, мойка СБО, мойка шумозащитных экранов.

Р-23 «Петербург – Псков»: