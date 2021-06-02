Стало известно, где 2 июня зафиксированы 88 новых случаев COVID-19 в Ленобласти

В Ленинградской области за последние сутки COVID-19 подтвердился у 88 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба на 2 июня.
Новые случаи заболевания COVID-19 за сутки не зафиксированы в Ломоносовском районе. Управление Роспотребнадзора приводит список населенных пунктов, где выявлены новые зараженные.
- Бокситогорский район: Бокситогорск (+2), Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Волосово (+3), Каложицы (+2), Терпилицы (+1).
- Волховский район: Новая Ладога (+1), Иссад (+1).
- Всеволожский район: Мурино (+5), Всеволожск (+7), Кудрово (+2), Янино-1 (+1), Сертолово (+4), пгт. им. Свердлова (+1), Лупполово (+1), Лесколово (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Селезнево (+1), Красный Холм (+1), Ленинское (+2).
- Гатчинский район: Гатчина (+4), Тайцы (+1), Коммунар (+1), Химози (+1), Сяськелево (+2), Карташевская (+1), Межно (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+1).
- Киришский район: Кириши (+1).
- Кировский район: Путилово (+1), СНТ КТС № 3 ЦНИИ имени академика А.Н. Крылова (+1).
- Лодейнопольский район: Лодейное Поле (+2), Старая Слобода (+1), Рассвет (+1).
- Лужский район: Луга (+1), Ситенка (+1), Сорочкино (+1).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Сосново (+1), Петровское (+1), Громово (+1).
- Сланцевский район: Сланцы (+5), Патреева Гора (+1).
- Тихвинский район: Тихвин (+9).
- Тосненский район: Нурма (+1), Тосно (+1), Тельмана (+1).