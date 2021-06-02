Валентина Матвиенко предложила бесплатно подводить газ не до границ участка, а прямо до дома

Спикер Совфеда обратила внимание на то, что газификацию необходимо проводить продуманно, чтобы не возникало ситуаций, при которых газ в домах людей так и не появится.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выступила с предложением бесплатно проводить газ не до границ земельного участка, а непосредственно до домов. Так она прокомментировала одобренный верхней палатой закон о газификации.

Накануне сообщалось, что Госдума приняла во II чтении законопроект о бесплатной газификации. Закон о бесплатном подключении населения к газу за счет надбавок к тарифам на его транспортировку также одобрил и Совфед. Согласно документу, доведение газа до земельного участка может проводиться без привлечения средств граждан.

— Если по уму, надо не до границы участка, а до фундамента дома. Потому что мы опять часть сделаем, а осадок останется. От границы участка до фундамента дома иногда, я не знаю, 50, 100, 200 метров, не важно, — отметила Матвиенко, обращаясь к замглавы Минэнерго России Павлу Сорокину.

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Она обратила внимание на то, что главной целью принимаемых законов в данной сфере служит реальная газификация каждого домовладения в тех поселка и деревнях, где есть газопоставляющие трубы. Матвиенко попросила Минэнерго до деталей разобрать схему подключения населения к газу, а также определить порядок этого подключения.