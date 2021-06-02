Названы самые популярные среди родителей Ленобласти электронные госуслуги

С начала года самой востребованной услугой на региональном портале «Госуслуги» оказалась запись ребенка в школу. За ней обратились 4,5 тыс. родителей Ленобласти.

Второе место по популярности среди онлайн-услуг у семей с детьми занимает запись в детский сад — порядка 900 обращений, третье – заявление на распоряжение материнским капиталом — около 450 обращений.

Еще спросом пользуется оформление ежемесячной выплаты при рождении ребенка, выплаты на покупку школьной формы, ежемесячной компенсации многодетным семьям и единовременного пособия.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Он доступен в мессенджере Telegram и помогает разобраться в самых основных вопросах по пособию. Также до 17 августа семьи с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет — получат единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей.