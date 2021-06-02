В Гатчинском районе подросток угнал авто и угодил на нем в кювет

В полицию утром 1 июня обратилась 39-летняя жительница Гатчины и рассказала, что ночью неизвестный угнал Hyundai Sonata, принадлежащий ее супругу. Стоимость авто — 200 тысяч рублей.
Спустя несколько часов инспекторы ГИБДД обнаружили угнанную машину в кювете в поселке Новый Свет. Рядом с ней находился 16-летний подросток, который был задержан, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
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