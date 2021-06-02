На Приморском шоссе началась укладка верхнего слоя асфальт

На участке региональной трассы Зеленогорск — Приморск — Выборг началась укладка верхнего слоя асфальта.

Работы ведутся на участке от границы с Петербургом через поселки Приветнинское и Песочное в Выборгском районе Ленобласти. Процесс контролирует специализированная лаборатория «Ленавтодора». Специалисты с помощью специального прибора — плотномера — определяют свойство и качество нового покрытия. Такие замеры проводятся через каждые 100 метров.

Также в Ленобласти начался ремонт областной трассы «Петербург – Ручьи». Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году обновят порядка 110 км региональных трасс.