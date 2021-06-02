Прием заявлений на выплату 10 тысяч рублей на школьников начнется с 15 июля

Прием заявлений на получение единовременной выплаты семьям с детьми школьного возраста — от шести до 18 лет — начнется 15 июля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

Сами выплаты начнутся в августе и продолжатся вплоть до конца 2021 года. Предполагается, что 10 тысяч рублей получат 19,5 млн школьников.

Ранее ivbg.ru опубликовал памятку по всем выплатам на детей. Также напоминаем, что в Ленобласти заработал чат-бот по выплате пособий на детей от 3 до 7 лет. Он доступен в мессенджере Telegram и помогает разобраться в самых основных вопросах по пособию.