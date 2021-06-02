Зампред комитета по дорожному хозяйству Ленобласти Александр Нужный пообещал принять жесткие меры к компании лесозаготовителя.

Представители «Ленавтодора» и правительства Ленобласти встретились с жителями Слудиц (Гатчинский район Ленобласти), от которых уже не в первый раз поступают жалобы на разбитую дорогу. Речь идет об участке между поселком и Вырицей, который стал похож на «непроходимое месиво».

В «Ленавтодоре» признали, что дорога нуждается в срочном ремонте. При этом представитель компании, вывозящей лес, обратил внимание на погодные условия: работники лесозаготовительной компании ездили более активно, пытаясь успеть совершить рейс в перерывах между дождями.