Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили — фото и видео

Автор: Александр Селиванов
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Молодых людей сняли местные жители с безопасного расстояния.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, вечером 1 июня неизвестные вандалы побили автомобили в ЖК Шуваловский в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что молодые люди разрисовывали машины надписями White power и били ногами стекла. Было испорчено имущество десятков людей.

Займется ли инцидентом правоохранительная система, неизвестно.

Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили - фото и видео Скинхеды, Санкт-Петербург, Россияне, Россия, Расизм, Правоохранительные органы Санкт-Петербурга, Правоохранительные органы России, ЖК Шуваловский, вандалыИсточник: vk.com/spb_today
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