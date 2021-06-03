Писали White power и били стекла: в ЖК Шуваловский «смелые» вандалы напали на автомобили — фото и видео

Молодых людей сняли местные жители с безопасного расстояния.

По информации сообщества ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб, вечером 1 июня неизвестные вандалы побили автомобили в ЖК Шуваловский в Санкт-Петербурге.

Отмечается, что молодые люди разрисовывали машины надписями White power и били ногами стекла. Было испорчено имущество десятков людей.

Займется ли инцидентом правоохранительная система, неизвестно.

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Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today Источник: vk.com/spb_today