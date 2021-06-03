В Санкт-Петербурге 12-летний ребенок провалился в яму на детской площадке — видео

Местные жители предупреждали о проблемах на детской площадке, но их не услышали.
По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на муниципальной детской площадке во дворе дома 146 по Невскому проспекту 12-летний ребёнок провалился в яму.
Отмечается, что два месяца назад местные жители сообщали муниципальным властям о странном углублении на площадке, но их просьбы не были услышанны, а теперь пострадал ребенок.
— Бездействие Администрации МО переходит уже все мыслимые и немыслимые границы, — пишет автор поста.
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02.06.2021 81