В Санкт-Петербурге 12-летний ребенок провалился в яму на детской площадке — видео

Автор: Александр Селиванов
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Местные жители предупреждали о проблемах на детской площадке, но их не услышали.

По информации сообщества Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург, на муниципальной детской площадке во дворе дома 146 по Невскому проспекту 12-летний ребёнок провалился в яму.

Отмечается, что два месяца назад местные жители сообщали муниципальным властям о странном углублении на площадке, но их просьбы не были услышанны, а теперь пострадал ребенок.

— Бездействие Администрации МО переходит уже все мыслимые и немыслимые границы, — пишет автор поста.
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02.06.2021 81
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