Между Финляндией и Санкт-Петербургом могут запустить паромы

Российская сторона планирует «всячески мотивировать» финнов на это.
По информации издания ТАСС, со ссылкой на гендиректора оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексея Сорокина, на время ЕВРО-2020 между Финляндией и Санкт-Петербургом могут пустить паромы.
Сорокин отметил, что российская сторона будет «всячески мотивировать» финскую. Паромы планируют запустить специально для болельщиков.
Евро-2020 начнётся 11 июня и завершится 11 июля. В городе Санкт-Петербурге пройдёт семь игр.
Вам будет интересно
С начала июня из-за проведения праздника "Алые паруса" и Евро-2020 в центре Петербурга планируют ограничить движение автомобилей, сообщает комитет по...
01.06.2021 142