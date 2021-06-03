Между Финляндией и Санкт-Петербургом могут запустить паромы

Автор: Александр Селиванов
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Российская сторона планирует «всячески мотивировать» финнов на это.

По информации издания ТАСС, со ссылкой на гендиректора оргкомитета российской части чемпионата Европы Алексея Сорокина, на время ЕВРО-2020 между Финляндией и Санкт-Петербургом могут пустить паромы.

Сорокин отметил, что российская сторона будет «всячески мотивировать» финскую. Паромы планируют запустить специально для болельщиков.

Евро-2020 начнётся 11 июня и завершится 11 июля. В городе Санкт-Петербурге пройдёт семь игр.

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01.06.2021 142
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