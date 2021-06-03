Российских автомобилистов предупредили о новом штрафе

Новую административную ответственность за превышение допустимой средней скорости могут ввести в России. Об этом сообщает Autonews.ru со ссылкой на Ассоциацию производителей и операторов систем распознавания и фотовидеофиксации «Око».

Как сообщает СМИ, речь идет о превышении установленной скорости движения.

В Ассоциации отмечают, что комплексы контроля средней скорости сертифицированы, они уже прошли проверку. Привлечение к административной ответственности за нарушения, которые устанавливают системы, правомерно согласно статье 12.9 КоАП. Сейчас изменения в КоАП прорабатывают МВД, Минюст и Минтранс.

Фотовидеофиксаторы – самый эффективный способ поддержания безопасности на дорогах, уверены в Ассоциации. По их данным, на участках дорог, где есть такие комплексы, показатели аварийности снижаются на 50%.

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