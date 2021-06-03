«История вышла смешной»: Пелевин прокомментировал кражу телефона, за которую задержан житель Волосово

Как сообщал ivbg.ru, жителя Волосово задержали за кражу у писателя Пелевина. По версии следствия, 30 мая возле бара на улице Некрасова подозреваемый попытался обнять 32-летнего писателя Пелевина.

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Таким образом он маскировал кражу под восхищение от внезапной встречи с кумиром. Когда молодой человек сел в машину и уехал, писатель обнаружил пропажу телефона стоимостью 15 тысяч рублей. Ныне задержанный отрицает причастность к краже. Установлено, что он имеет судимость по статье «грабеж».

«В общем, друзья, история с похищением телефона вышла скорее смешной и поучительной, чем грустной. А в том, что она такой вышла, стоит много кого поблагодарить», – прокомментировал происшествие Александр Пелевин

Отдельное «спасибо» писатель сказал сотрудникам петербургского отдела по борьбе с карманными кражами, а также напомнил, что красть – плохая идея.