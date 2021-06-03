В Ленобласти под открытым небом прозвучит опера «Пиковая дама»

5 июня в Рождествено Гатчинского района Ленобласти прозвучит опера Петра Чайковского по мотивам одноименной повести Александра Пушкина «Пиковая дама».

Таким образом Симфонический оркестр Ленинградской области отметит 222-летие Пушкина. Показ оперы состоится 5 июня на пленэре музея-усадьбы «Рождествено». Начало в 18:00, вход свободный.

Также оперу можно будет посмотреть в прямом эфире на федеральном портале «Культура. РФ».

Ранее мы сообщали, что в Ленобласти впервые состоится театральный фестиваль «Культурный Выборг. Адаптация». Мероприятие будет проходить 12-14 июня в Выборгском замке и библиотеке Алвара Аалто.