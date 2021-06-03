Фото: спортсмен из Выборга занял четвертое место в велогонке Giro d’Italia в Италии

В Италии 30 мая завершилась 104-я по счету многодневная гонка Giro d’Italia, включавшая в себя 21 этап на протяженности более 3300 км. В соревнованиях участвовали спортсмены из профессиональных команд со всего мира.

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В гонке приняли участие и два россиянина – Павел Сиваков из команды «Инеос Гренадьерс» и выборгский спортсмен Александр Власов из команды «Астана Премьер Тек». Сиваков снялся с пятого этапа после болезненного падения.

Выборжец, воспитанник «Фаворита» Александр Власов на первом этапе показал 11 результат, что считается блестящим показателем. На первом горном этапе спортсмен финишировав десятым, заняв четвертое место в генеральном зачете.

По итогам всех этапов воспитаннику «Фаворита» удалось удержать четвертое место среди профессионалов со всего мира. Впереди у Власова участие в Чемпионате страны с 16 по 20 июня в Пензе. А затем участие в Олимпиаде.