Фото: спортсмен из Выборга занял четвертое место в велогонке Giro d’Italia в Италии

В Италии 30 мая завершилась 104-я по счету многодневная гонка Giro d’Italia, включавшая в себя 21 этап на протяженности более 3300 км. В соревнованиях участвовали спортсмены из профессиональных команд со всего мира.
В гонке приняли участие и два россиянина – Павел Сиваков из команды «Инеос Гренадьерс» и выборгский спортсмен Александр Власов из команды «Астана Премьер Тек». Сиваков снялся с пятого этапа после болезненного падения.
Выборжец, воспитанник «Фаворита» Александр Власов на первом этапе показал 11 результат, что считается блестящим показателем. На первом горном этапе спортсмен финишировав десятым, заняв четвертое место в генеральном зачете.
По итогам всех этапов воспитаннику «Фаворита» удалось удержать четвертое место среди профессионалов со всего мира. Впереди у Власова участие в Чемпионате страны с 16 по 20 июня в Пензе. А затем участие в Олимпиаде.